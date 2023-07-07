Реклама
Прямой эфир
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Мир
В Пакистане прошли протесты против сожжения Корана в Швеции
Общество
В Донецке открыли цех по пошиву снаряжения для военных
Авто
Импорт легковых автомобилей в Россию вырос более чем в три раза за полгода
Мир
В США задержали пытавшуюся проникнуть в дом Тейлор Свифт женщину
Мир
МАГАТЭ получило дополнительный доступ к ЗАЭС и не обнаружило там мин
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

Иммунолог рассказал о случаях неэффективности вакцины от менингококка

Иммунолог Волчков: вакцина против менингококка не сработает при высоких дозах патогена в организме
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцина от менингококка может не сработать при высоких дозах патогена или несовпадении по штамму. Об этом заявил в пятницу, 7 июля, иммунолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, существуют разные штаммы бактерии, которая в ряде случаев вызывает менингит — смертельно опасное воспаление оболочки головного мозга.

Вакцины действуют против конкретных штаммов, однако даже при совпадении штамма вакцина может не сработать, предупредил биолог.

«Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Поэтому даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься», — рассказал иммунолог.

Волчков добавил, что в России в детский календарь прививок менингококковая вакцина не включена, следовательно, иммунитета в российской популяции к данной инфекции нет. Однако у части людей, встретивших менингококк в естественной среде, есть антитела.

5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon, на следующий день двое сотрудников скончались. Один из работников Ozon рассказал «Известиям», что смерть его коллеги от менингита наступила очень быстро.

Заразные связи: ждать ли распространения менингита в России
В Свердловской области от заболевания скончались два человека

В настоящее время известно о восьми случаях заражения.

В распределительном центре Ozon проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина «Известиям» сообщили о введении масочного режима.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023