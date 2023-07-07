Иммунолог рассказал о случаях неэффективности вакцины от менингококка

Вакцина от менингококка может не сработать при высоких дозах патогена или несовпадении по штамму. Об этом заявил в пятницу, 7 июля, иммунолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, существуют разные штаммы бактерии, которая в ряде случаев вызывает менингит — смертельно опасное воспаление оболочки головного мозга.

Вакцины действуют против конкретных штаммов, однако даже при совпадении штамма вакцина может не сработать, предупредил биолог.

«Менингококковая вакцина — средство превентивное, и если человек получает от носителя высокие дозы патогена, то она не сработает. Поэтому даже недавно вакцинировавшимся стоит поберечься», — рассказал иммунолог.

Волчков добавил, что в России в детский календарь прививок менингококковая вакцина не включена, следовательно, иммунитета в российской популяции к данной инфекции нет. Однако у части людей, встретивших менингококк в естественной среде, есть антитела.

5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon, на следующий день двое сотрудников скончались. Один из работников Ozon рассказал «Известиям», что смерть его коллеги от менингита наступила очень быстро.

В настоящее время известно о восьми случаях заражения.

В распределительном центре Ozon проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина «Известиям» сообщили о введении масочного режима.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.