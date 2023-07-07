Первое полугодие 2023-го стало лучшим в истории РЕН ТВ

В первом полугодии 2023 года РЕН ТВ показал лучшие результаты по телесмотрению в истории канала в своей целевой, а также в молодой и наиболее активной аудиториях:

Доля РЕН ТВ в целевой аудитории «все 25-54» составила 6,8%[i], закрепляя РЕН ТВ в топ-3 среди всех федеральных каналов.

В аудитории «все 14-44» доля РЕН ТВ составила 6,4%[ii], обеспечив каналу 4-е место в ТВ-рейтинге.

Результаты выходных дней доказывают правильность стратегии канала по увеличению доли контента собственного производства как для целевой аудитории, так и для привлечения более молодых зрителей.

Субботняя линейка программ РЕН ТВ в слоте «собственного производства» по долевым показателям прочно удерживает лидерство в аудитории «все 25-54» (8,2%)[iii] и вышла на позицию № 2 в аудитории «все 14-44» (7,2%)[iv].

Воскресный утренний и дневной эфир РЕН ТВ не имеет конкурентов на федеральном ТВ, занимая позицию № 1 в обеих аудиториях с долевыми показателями 7,7% («все 25-54»)[v] и 7,4% («все 14-44»)[vi].

Значительный вклад в рекордные долевые показатели канала в первом полугодии 2023 года внесло информационное вещание. Новостные и информационно-аналитические программы РЕН ТВ в первом полугодии также установили рекорды как в целевой аудитории канала (8,2%)[vii], так и в аудитории 14-44 (7,7%)[viii], войдя в обеих аудиториях в топ-3 в этой категории программ.

В первом полугодии 2023 года на РЕН ТВ впервые в истории канала прошел «месяц сериальных премьер» собственного производства. В течение апреля и начале мае РЕН ТВ представил в эфире четыре своих проекта: боевики «Крутые меры» и «Сержант 2», экшен «РембО» и военно-исторический сериал «Операция Неман». Наибольший успех у зрителей ожидаемо получил проект «Операция «Неман», вошедший в топ-3 самых популярных сериалов недели на российском ТВ. Проект стал лидером воскресного слота у мужской базовой аудитории с долей 17,5%[ix] и вошел в топ-3 в базовой зрительской аудитории «Все 4+» с охватом более 6 млн человек[x].