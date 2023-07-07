В России выйдет не менее 63 фильмов с господдержкой в 2023 году

В российский прокат в 2023 году ожидается выход не менее 63 картин, снятых при поддержке Минкультуры РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства 7 июля.

Так, в первом полугодии 2023 года в прокат вышло уже 40 фильмов, созданных при государственной поддержке, до конца года ожидается выход в прокат еще не менее 23 картин.

Отмечается, что в 2022 году в прокат вышло 111 фильмов, поддержанных Минкультуры РФ и Фондом кино, их кассовые сборы составили 5,96 млрд рублей, а количество зрителей — 22,6 млн человек.

В текущем году, напротив, наблюдается рост по обоим критериям. Касса фильмов, созданных при государственной поддержке и вышедших в прокат в 2023 году, по итогам только первого полугодия, составила 11,2 млрд рублей. Эти фильмы посмотрело 37,4 млн человек, рассказали в Минкультуры.

«В настоящее время информация по количеству поддержанных проектов в 2023 году отсутствует, поскольку Фондом кино реализуются мероприятия по отбору организаций кинематографии, претендующих на господдержку. Отборы Минкультуры РФ запланированы на 3 квартал 2023 года», — добавили в ведомстве.

Накануне обозреватель «Известий» Николай Иванов рассказал, какие фильмы и мультфильмы интересны россиянам.

«Национальная Медиа Группа» и Центр социального проектирования «Платформа» провели работу с двумя фокус-группами на 1,2 тыс. зрителей. Результаты исследования показали, что 85% опрошенных отдают предпочтение российскому кино. 71% респондентов заявили, что отечественные студии создают продукт, не уступающий по качеству Голливуду.

В шестерку фильмов, оказавших наибольшее социальное влияние, зрители включили картины «Праведник», «Далекие близкие», «Трудные подростки – 4», «Поехавшая», «Чебурашка», «Нулевой пациент».