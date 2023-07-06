На Российской креативной неделе назвали предпочтения россиян в кино

Российская креативная неделя в Москве показала, какие фильмы и мультфильмы интересны россиянам. О событиях форума 6 июля рассказал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

«Национальная Медиа Группа» и Центр социального проектирования «Платформа» провели работу с двумя фокус-группами на 1,2 тыс. зрителей. Результаты исследования показали, что 85% опрошенных отдают предпочтение российскому кино. 71% респондентов заявили, что отечественные студии создают продукт, не уступающий по качеству Голливуду.

В шестерку фильмов, оказавших наибольшее социальное влияние, зрители включили картины «Праведник», «Далекие близкие», «Трудные подростки – 4», «Поехавшая», «Чебурашка», «Нулевой пациент».

«Наши зрители хотят видеть традиционные ценности, которые являются такими традиционными для нашей российской ДНК ценностями. Это запрос на семейные ценности, на дружбу, на любовь к Родине, патриотизм, охрана окружающей среды. И то, что, в общем, каждый из нас в своей жизни хочет видеть вокруг себя», — прокомментировала генеральный директор холдинга «Национальная Медиа Группа» Светлана Баланова.

Среди родителей большинство оценили качество российских мультфильмов как высокое или среднее. Они отмечают, что анимация меняет внутренний мир ребенка. Самыми значимыми мультфильмами россияне назвали «Фиксики», «Три кота», «Простоквашино», «Маша и Медведь», «Лунтик» и «Барбоскины».

«Я думаю, что каждый родитель, который получает несколько минут или часов свободного времени, когда он выдает планшет или включает на телевизоре ребенку мультфильм, скажет о том, что анимации недостаточно, качественной анимации хотелось бы видеть больше. Я надеюсь, что мы будем производить еще больше качественной анимации», — подчеркнула Баланова.

В 2023 году деловая часть Российской креативной недели проходит в ИНТЦ «Ломоносов» с 3 по 7 июля, фестивальная часть — на различных площадках Москвы в течение недели. В рамках деловой программы спикеры обсудят образ будущего креативных индустрий, креативный суверенитет, тренды в предпринимательстве, актуальные запросы рынков, конкурентоспособность отечественного продукта, а также кадровые вопросы для индустрий. Всего планируется более 100 мероприятий в рамках деловой программы.