Россиянин на Бали покончил с собой

Гражданин России Артем Кантария, проживающий на Бали, предположительно, покончил с жизнью. Об этом 7 июля сообщил портал Kumparan со ссылкой на местную полицию.



Тело 31-летнего мужчины в 06:15 нашел Агус Сувантара — владелец гостевого дома, в котором проживал Кантария. Мужчина зашел в комнату, чтобы разбудить рабочих, и обнаружил тело россиянина на полу. Сувантара заметил на Кантарии наушники, из которых всё еще доносилась музыка, но молодой человек оказался мертв.



На место происшествия прибыла полиция. Признаков насилия не было установлено.



Начальник отдела по связям с общественностью полиции Денпасара Кетут Сукади считает, что мужчина покончил с жизнью из-за депрессии.



Гражданка России Айжан Гумарова, которая также проживает в гостевом доме, призналась, что около 00:00 по местному времени общалась с Кантарией в течение 15 минут. Он рассказал ей, что находился в депрессии из-за финансовых проблем.