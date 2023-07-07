Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» ЦВО уничтожили живую силу ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции расчеты самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК» горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили скопление живой силы, а также подавили огневые позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 7 июля сообщило Минобороны РФ.

Расчеты минометов состоят из военнослужащих родом из Республики Тыва, которые ведут переговоры по радиостанции на родном языке, что делает недоступным для противника, в случае радиоперехвата, понять переговоры минометчиков.

Благодаря маневренности, а также скорострельности самоходного миномета, артиллеристы нанесли из 120-мм орудий минометный «дождь» по позициям украинских националистов. Стрельба велась осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами на дальность более 10 км.



«Машина отличная, юркая, она разгоняется очень быстро до 100–120 (км в час. — Ред.). По бездорожью тоже проходимость вообще отличная. Там мы постоянно кочуем, перекаты делаем, это очень быстро у нас происходит, потому что и орудие на машине, и машина хорошая. Водитель — это один из самых ответственных, наверное, из расчета. И бывает, что где-то надо быстро ехать или спрятаться, места хорошие найти. Это от водителя очень зависит. И да, конечно, обслуживание, всё это тоже надо быстро-быстро. Конечно, это долг — Родину защищать», — рассказал механик-водитель боевой машины «Нона-СВК» с позывным Терек.

Расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» Центрального военного округа уже не в первый раз доказали свою эффективность и точность попадания по цели.

«Задачи ставят различные. Получается, по пехоте работаем, по блиндажам работаем, кумулятивными снарядами блиндажи бьем, по пехоте — осколочными и реактивными снарядами, термобарическими снарядами работаем. У нас расчет давно уже коллектив, с первых дней уже здесь работаем. Взаимозаменяемы. Ждем в районе ожидания, приходит задача, цель. Ну, 3–5 мин где-то проходит, мы доезжаем сразу же. Уже у нас там отработанные места, туда приезжаем и сразу работаем. Работаем на дальность… максимально до 12 км», — рассказал командир взвода с позывным Дунай.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 90 военнослужащих.

5 июля сообщалось, что три пункта временной дислокации и один опорный пункт украинской армии были уничтожены экипажем истребителя Су-34 на краснолиманском направлении.

Накануне военнослужащие ВС РФ ликвидировали три пункта дислокации ВСУ в районе Красного Лимана. В этот же день стало известно, что ВС РФ нанесли удар по технике и живой силе противника на краснолиманском направлении. Боевую задачу выполнили экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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