Российские служащие нанесли удар по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 4 июля, сообщили «РИА Новости» в Министерстве обороны РФ.

Боевую задачу выполнили экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО).

«Противник подвозит личный состав на броневиках, на БТР. И мы эти БТР уничтожаем на подходах вместе с личным составом. Сейчас вот в полете уничтожили одну единицу. Одной управляемой ракетой. Одним выстрелом одна цель», — рассказал военный с позывным Отец.

По данным МО, бойцы применили авиационный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М».

«Действуя в составе боевых пар, летчики Ка-52 и Ми-28Н на предельно малой высоте выполнили скрытые заходы на цель <…> Основу пораженной техники ВСУ составили иностранные танки и боевые машины пехоты, поставляемые западными странами», — добавили в оборонном ведомстве.

Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что ВСУ за последние сутки пытались прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. По словам Гагина, украинские боевики каждый день несут большие потери.

30 июня военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» ЦВО уничтожили командно-наблюдательный пункт, бронетехнику, а также скопление личного состава украинских боевиков под Красным Лиманом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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