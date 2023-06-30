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Артиллеристы ЦВО разгромили наблюдательный пункт ВСУ из САУ «Акация»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командно-наблюдательный пункт, бронетехнику, а также скопление личного состава украинских боевиков на краснолиманском направлении. Как это происходило, 30 июня показало Минобороны РФ.

Старший офицер на батарее с позывным Таганай рассказал, что цель разведывают с помощью беспилотников, либо это делают артиллерийские корректировщики из штурмовых отрядов.

«Они передают цель, мы обсчитываем и в кратчайшие сроки открываем огонь. Конечно, деморализует врага, когда постоянно бьет такой калибр — 152 мм, морально-психологическое состояние падает. Не хочется идти вперед или защищать опорник — проще сдаться или уйти глубже в тыл», — добавил он.

По его словам, за период СВО артиллеристы «набили богатейший опыт». Цели за это время были различные: открытая или укрытая пехота, взводные опорные пункты, техника противника — открытая или в блиндажах.

«Есть видеофиксация. Подтвержденных целей очень много. У каждого расчета более 100 подтвержденных целей за время СВО», — подытожил Таганай.

Артиллерийские расчеты нанесли удар с закрытых огневых позиций по целям украинских националистов. Затем личный состав на штатной технике выполнил противоогневой маневр, покидая позиции. Корректировку огня артиллерии и контроль поражения цели вели военнослужащие расчетов беспилотной авиации, пояснили в Минобороны.

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28 июня Минобороны РФ показало, как российские артиллеристы на южном фланге артемовского направления в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью гаубицы Д-30.

Артиллерийские расчеты точным огнем из гаубиц Д-30 калибром 122 мм уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на данном опорном пункте, и военную технику противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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