Российские артиллеристы на южном фланге артемовского направления в зоне проведения спецоперации уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами боевой работы расчетов гаубицы Д-30 в среду, 28 июня, поделилось Минобороны РФ.

Взводный опорный пункт украинских националистов был обнаружен беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Координаты целей сразу передали на пункт управления артиллерией российских десантников.

Артиллерийские расчеты точным огнем из гаубиц Д-30 калибром 122 мм уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на данном опорном пункте. Кроме того, была поражена бронированная машина противника, которая пыталась прорваться к позиции, чтобы доставить подкрепление свои подразделениям.

«В составе расчета нанесли огневое поражение по укрепрайону и групп пехоты противника. Тем самым дали возможность для наших штурмовых групп», — рассказал наводчик орудия Д-30 с позывным Тамбов.

Ранее, 25 июня, Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области. Кроме того, на донецком направлении в ходе боев потери противника составили до 430 военных, а также 11 боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа и одну гаубицу Д-30.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российскими военными укрепрайона ВСУ на купянском направлении. Благодаря ударам из высокоточного оружия позиции боевиков, вооружение и боеприпасы были полностью уничтожены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.