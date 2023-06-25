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Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на купянском направлении
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Фото: скриншот
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Российские военные уничтожили укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадры объективного контроля опубликовало 25 июня Минобороны России.

Как видно на записи, удар по укрепрайону был нанесен ночью. После точного попадания снаряда последовал взрыв, в результате чего поднялось огненное облако.

«После обнаружения укрепрайона с боевиками ВСУ и запасами боеприпасов по нему был нанесен удар высокоточным оружием. В результате удара позиции боевиков вооружение и боеприпасы полностью уничтожены», — отметили в ведомстве.

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Ранее 25 июня начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках.

До этого, 22 июня, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что танкисты Западной группировки войск перешли в атаку на купянском направлении. Тем временем российская пехота заняла два крупных укрепрайона ВСУ, подходя ближе к границам города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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