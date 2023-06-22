Российские танкисты перешли в наступление на купянском направлении

Танкисты западной группировки войск перешли в атаку на купянском направлении. Об этом 22 июня сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«То, что в зоне СВО видим достаточно редко. Танки западной группировки войск прямой наводкой ведут удар по позициям противника на купянском направлении», — сказал корреспондент.

Танкисты выходят к рубежам в пригороде Купянска. Тем временем российская пехота заняла два крупных укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ), подходя ближе к границам города.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

Накануне российская авиация нанесла удары по ВСУ на купянском направлении. Как сообщали в Минобороны, в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 10 авиационных ударов по пунктам временной дислокации противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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