Экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в воскресенье, 25 июня, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск, применив управляемые авиационные бомбы, уничтожили склад боеприпасов, три опорных пункта противника в районах населенных пунктов Новоегоровка (ЛНР. — Ред.), Терны, Серебрянка (ДНР. — Ред.)», — рассказал он.

Офицер сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ, применив тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек», поразили два опорных пункта и район скопления живой силы ВСУ около Червоной Дибровы в ЛНР.



Савчук отметил, что артиллерия группировки уничтожила боевую бронированную машину, две БМП и три пикапа противника на краснолиманском направлении. По его словам, в результате этих ударов были зафиксированы крупные потери среди личного состава 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских войск.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ЗВО нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Петро-Ивановка на купянском направлении.



Ранее, 22 июня, стало известно, что экипаж истребителя Су-34 российской группировки войск «Запад» нанес удар на купянском направлении по военной технике и сосредоточению живой силы противника из состава интернационального легиона.



17 мая Минобороны РФ показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.



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