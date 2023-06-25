Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о негативном влиянии потребностей ВСУ на авторитет Вашингтона
Мир
Обозреватель The Times заявил об историческом развороте РФ от Европы
Армия
ВС РФ уничтожили более 50 боевиков и семь бронемашин ВСУ
Армия
Группировка «Восток» отразила украинские атаки на двух направлениях
Армия
Российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении
Армия
Вертолеты группировки «Запад» нанесли удары по двум бригадам ВСУ
Общество
Гость из Сирии назвал «Алые паруса» волшебным и удивительным праздником
Армия
БМП-3Ф для морпехов модернизируют на основе опыта спецоперации
Происшествия
Трое детей от 8 до 12 лет пропали на реке в Приморье
Общество
Бриг «Россия» прошел в акватории Невы на празднике «Алые паруса»
Общество
Синоптики пообещали москвичам дождь и облачную погоду 25 июня
Происшествия
Магазин сгорел в результате пожара в Иркутской области
Мир
Два человека погибли в результате стрельбы на уличной вечеринке в США
Сюжет:

Экипажи Су-34 ВС РФ ликвидировали склад и три опорных пункта ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи бомбардировщиков Су-34 уничтожили склад и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в воскресенье, 25 июня, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск, применив управляемые авиационные бомбы, уничтожили склад боеприпасов, три опорных пункта противника в районах населенных пунктов Новоегоровка (ЛНР. — Ред.), Терны, Серебрянка (ДНР. — Ред.)», — рассказал он.

Офицер сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ, применив тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек», поразили два опорных пункта и район скопления живой силы ВСУ около Червоной Дибровы в ЛНР.

Савчук отметил, что артиллерия группировки уничтожила боевую бронированную машину, две БМП и три пикапа противника на краснолиманском направлении. По его словам, в результате этих ударов были зафиксированы крупные потери среди личного состава 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских войск.

Дойти до линии: на Времевском выступе отражено три атаки ВСУ
Попытки прорвать нашу оборону продлятся до начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, считают эксперты

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ЗВО нанес ракетно-бомбовый удар по пункту временной дислокации 28-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Петро-Ивановка на купянском направлении.

Ранее, 22 июня, стало известно, что экипаж истребителя Су-34 российской группировки войск «Запад» нанес удар на купянском направлении по военной технике и сосредоточению живой силы противника из состава интернационального легиона.

17 мая Минобороны РФ показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023