Служащие ВС РФ ликвидировали три пункта дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана. Об этом во вторник, 4 июля, заявил «РИА Новости» начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 <...>, применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение по трем пунктам временной дислокациии и одному опорному пункту ВСУ», — уточнил он.

Кроме того, по словам Савчука, штурмовая и армейская авиация воздушно-космических сил (ВКС) обстреляла места сосредоточения живой силы и огневых средств противника, а экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорник ВСУ с использованием термобарического снаряда.

«В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества вскрыто перемещение 21-й, 63-й механизированных бригад, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате огневого поражения артиллерией группировки «Центр» противник понес значительные потери», — подытожил собеседник агентства.

В этот же день стало известно, что ВС РФ нанесли удар по технике и живой силе противника на краснолиманском направлении. Боевую задачу выполнили экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО).

Накануне советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин отметил, что ВСУ за последние сутки пытались прорваться на запорожском и донецком направлениях, но безуспешно. По словам Гагина, украинские боевики каждый день несут большие потери.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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