Три пункта временной дислокации и один опорный пункт украинской армии были уничтожены экипажем истребителя Су-34 на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 5 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск «Центр», применив управляемые авиационные бомбы, нанесли поражение трем пунктам временной дислокации и одному опорному пункту ВСУ», — заявил он в беседе с «Интерфаксом».

Он отметил, что в течение прошедших суток штурмовая и армейская авиация совершали ракетные удары по скоплению живой силы украинских войск.

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен экипажем тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек», применившим термобарический снаряд, добавил он.

Накануне военнослужащие ВС РФ ликвидировали три пункта дислокации ВСУ в районе Красного Лимана. В этот же день стало известно, что ВС РФ нанесли удар по технике и живой силе противника на краснолиманском направлении. Боевую задачу выполнили экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО).

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили 10 атак ВСУ на донецком направлении. По его словам, потери противника составили до 290 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, САУ «Акация», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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