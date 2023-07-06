Карта спецоперации на Украине 6 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, минувшей ночью был нанесен удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон, заверили в МО РФ.

Кроме того, на донецком направлении успешно отражено девять атак противника, за сутки уничтожено до 385 украинских военнослужащих, потери ВСУ на краснолиманском направлении составили более 90 военнослужащих.

Также российские ПВО сбили 2 украинских самолета Су-25 в ДНР, перехватили 4 ракеты Storm Shadow и 4 снаряда РСЗО HIMARS.

ВС РФ поразили в ДНР пункты управления трех украинских бригад, уничтожили на Херсонском направлении до 130 украинских военных и самоходную гаубицу «Гвоздика».