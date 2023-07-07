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Кардиолог назвал способ защитить пожилых родственников от инфарктов на даче

Кардиолог Шляхто назвал способ защитить пожилых родственников от инфарктов на даче
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Лето — это вызов для пенсионеров, выезжающих «активно отдыхать» на дачи, считает главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

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«Сам по себе летний период сильно не влияет на заболеваемость и смертность. А вот экстремальные состояния — жара, повышение температуры, влажности, чрезмерные нагрузки, если мы говорим о пожилых людях, которые выезжают на дачу и занимаются там огородничеством, — это может влиять», — рассказал он в интервью «Известиям».

Пожилым людям, которые летом переезжают в свои удаленные от цивилизации дачные домики, перед поездкой нужно обязательно пройти профосмотр, диспансеризацию, или хотя бы поговорить с врачом, подчеркнул Шляхто.

Это нужно, чтобы понимать, какие есть риски неблагоприятных событий: повышения давления, нарушения ритма, обострения ишемической болезни сердца или нарастания сердечной недостаточности. Кроме того, в отношении дачного отдыха кардиологи дают общие для всех рекомендации — не находиться на открытом солнце, не перегреваться, пить много воды, чтобы не было сгущения крови и повышения давления, добавил ученый.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

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