Кардиолог назвал способ защитить пожилых родственников от инфарктов на даче

Лето — это вызов для пенсионеров, выезжающих «активно отдыхать» на дачи, считает главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

«Сам по себе летний период сильно не влияет на заболеваемость и смертность. А вот экстремальные состояния — жара, повышение температуры, влажности, чрезмерные нагрузки, если мы говорим о пожилых людях, которые выезжают на дачу и занимаются там огородничеством, — это может влиять», — рассказал он в интервью «Известиям».

Пожилым людям, которые летом переезжают в свои удаленные от цивилизации дачные домики, перед поездкой нужно обязательно пройти профосмотр, диспансеризацию, или хотя бы поговорить с врачом, подчеркнул Шляхто.

Это нужно, чтобы понимать, какие есть риски неблагоприятных событий: повышения давления, нарушения ритма, обострения ишемической болезни сердца или нарастания сердечной недостаточности. Кроме того, в отношении дачного отдыха кардиологи дают общие для всех рекомендации — не находиться на открытом солнце, не перегреваться, пить много воды, чтобы не было сгущения крови и повышения давления, добавил ученый.

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