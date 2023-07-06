Россияне стали чаще откладывать деньги с зарплаты, об этом свидетельствуют данные соцопроса. Около 42% населения не сразу растрачивают доходы. Более половины опрошенных готовы инвестировать средства, сообщает телеканал «Известия». Активнее всего делают сбережения в Хабаровске, Томске, Оренбурге и Ульяновске. Россияне считают оптимальной суммой накоплений 1,2 млн рублей. О том, как без потерь сохранить средства, читайте в статье на сайте «Известий».

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