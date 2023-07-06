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Россияне стали чаще откладывать деньги

Исследование: доля россиян, которые откладывают часть доходов в накопления, выросла до 42%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Доля россиян, которые регулярно или время от времени откладывают часть доходов в накопления, за последние три года выросла до 42%, следует из соцопроса, который провела дочерняя компания «Сбера» «СберСтрахование жизни». С его результатами «Известия» ознакомились 6 июля.

Отмечается, что из них 61,7% респондентов готов инвестировать эти средства.

При этом еще летом 2021 года доля опрошенных, которые копят деньги, составляла 37%, в 2022-м — 36%.

Чаще всего делают сбережения жители Хабаровска (57%), Томска (53%), Оренбурга и Ульяновска (по 50%), Омска (49%), Астрахани (47%).

Если год назад россиянам, по их собственным оценкам, было необходимо 1,3 млн рублей сбережений, чтобы чувствовать себя уверенно, то уже в 2023-м эта сумма снизилась до 1,2 млн рублей.

«Под влиянием событий последних лет россияне сохраняют склонность к сберегательной модели поведения — рост тех, кто копит регулярно или время от времени, это подтверждает. Мы рекомендуем придерживаться базовых принципов финансового планирования, и создание резерва в размере трех-шести ежемесячных доходов — это фундамент финансового портфеля», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Говоря о тех, кто готов начать инвестировать сбережения, эксперт подчеркнул, что новичкам сначала необходимо определить инвестиционный профиль и цели — регулярные выплаты или рост дохода портфеля, а уже после этого выбирать инструменты.

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Ранее, 27 марта, руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов дал советы по разделению накоплений. По его мнению, оптимальная и безопасная стратегии сохранения денег предполагают разделение средств на три корзины — оперативную в рублях, стабилизационную в юанях и «парусную» в акциях компаний РФ.

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