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Врач рассказал о вакцинации против менингококковой инфекции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Вакцинация против менингококковой инфекции не входит в календарь прививок, однако при наличии показаний или вспышке заболевания ее можно сделать по ОМС. Обычно она ставится один раз на всю жизнь и переносится намного легче, чем другие вакцины, рассказал «Известиям» 6 июля старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Он отметил, что, несмотря на то что вакцина не входит в календарь прививок, вакцинация проводится в случае, если существует угроза массового заражения. Также ее можно сделать бесплатно по ОМС при наличии показаний. Например, если у человека наблюдаются какие-то проблемы с иммунитетом.

По словам врача, вакцинация против менингококковой инфекции направлена на формирование у человека иммунитета против данного заболевания. Обычно ее хватает на всю жизнь, однако в некоторых случаях приходится делать повторную прививку.

Кондрахин также рассказал, что в России используется отечественная вакцина, которая хорошо себя зарекомендовала. Поэтому потребности в зарубежных препаратах нет.

«В месте введения вакцины может наблюдаться несильная боль и зуд, возможен однократный подъем температуры, слабость. Она переносится намного легче, чем остальные вакцины, поэтому никаких других неприятных ощущений человек обычно не испытывает», — сказал он.

Заразные связи: ждать ли распространения менингита в России
В Свердловской области от заболевания скончались два человека

Ранее в этот день региональный минздрав уведомил о смерти двух сотрудников Ozon в Екатеринбурге.

Один из работников маркетплейса рассказал «Известиям», что его коллега скончался от менингита. По его словам, смерть наступила очень быстро.

В настоящее время в распределительном центре Ozon проводится вакцинация работников. В пресс-службе интернет-магазина сообщили «Известиям» о введении масочного режима. Там рассказали также, что при входе в помещение сотрудникам измеряют температуру, проводятся регулярные медицинские осмотры, при признаках простуды к работе работников не допускают, также поверхности обрабатывают антисептиком.

5 июля стало известно, что на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции среди работающих в центре Ozon.

Роспотребнадзор заверил, что для людей, которые получили посылки из Ozon, риска заражения менингококковой инфекцией нет. На поверхностях из картона, гофрокартона, фанеры и других материалов, из которых изготовлены упаковочные коробки, возбудитель может оставаться жизнеспособным лишь непродолжительное время.

Менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, его первым признаком является острый назофарингит, или воспаление носоглотки. Оно протекает с последующим развитием менингококцемии и гнойного менингита.

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