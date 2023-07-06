Костюм Гарри Поттера продали за $101 тыс. на аукционе Propstore

Школьную форму Гарри Поттера, которую британский актер Дэниел Рэдклифф надевал на съемках второй части фильма, продали на аукционе Propstore в Калифорнии за $101 тыс. Об этом Daily Mail сообщает в четверг, 6 июля.

Костюм был продан гораздо выше изначальной цены в $75 тыс., передает RT.

В комплект входят темно-серая мантия с гербом волшебного факультета Гриффиндор, белая хлопковая рубашка, свитер, брюки, туфли и круглые очки.

Одежда в некоторых местах намеренно испачкана искусственной кровью и грязью.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что компания Propstore в Лос-Анджелесе выставит на аукцион более 1,4 тыс. предметов из популярных фильмов. Среди них — костюм Бэтмена, предметы из «Титаника», церемониальное платье принцессы Леи из «Звездных войн» и костюм Гарри Поттера с очками из «Гарри Поттера и Тайной комнаты». Ожидается, что костюм Бэтмена и платье принцессы Леи будут проданы за сумму от $1 млн до $2 млн.

Ранее, 25 апреля, Дэниел Рэдклиф впервые стал отцом. Рэдклифф уже более 10 лет встречается с американской актрисой Эрин Дарк. Официально пара еще не сообщила о пополнении в семье, сообщает телеканал «Звезда».