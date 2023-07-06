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Захарова назвала беспочвенными амбиции ФРГ и Японии по членству Совбезе ООН

Захарова: амбиции Германии и Японии стать членами Совбеза ООН абсолютно беспочвенны
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Фото: Global Look Press/XinHua/Mao Lei
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Берлин и Токио, которые уже неоднократно высказывали желание получить постоянное членство в Совете безопасности (СБ) ООН, не имеют на это никаких оснований. Такую позицию 6 июля озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, увеличение в Совбезе ООН числа «и без того перепредставленных западных государств» не будет способствовать демократичному характеру организации и «не приблизит к построению более справедливой архитектуры международных отношений».

«В частности, амбиции Германии и Японии по получению перманентной прописки в этом органе видятся абсолютно беспочвенными», — уточнила Захарова на брифинге.

Дипломат также указала, что Москва выступает за то, чтобы придать СБ ООН «более репрезентативный характер» за счет развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые справедливо имеют право претендовать на более значимую роль в глобальных делах на фоне формирования многополярного мироустройства. И, в частности, выделяет Индию и Бразилию.

Шире круг: что мешает реформе Совбеза ООН
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В феврале глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси заявлял, что Япония считает нужным проведение реформы Совета Безопасности ООН, а также усиление роли Генеральной ассамблеи ООН. При этом он обвинил Россию в том, что она якобы злоупотребляет статусом постоянного члена организации.

После этого, в марте, постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон проводит консультации со всеми странами мира по поводу реформы Совета Безопасности ООН, но не может изменить состав «пятерки» постоянных членов. Так она ответила на вопрос, поддерживает ли она мнение, что Индия и Япония должны стать постоянными членами Совбеза ООН.

В апреле кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков заявил «Известиям», что в настоящее время реформа СБ ООН маловероятна. По мнению Конькова, говорить о реформе СБ ООН имеет смысл «в более стабильных условиях международных отношений».

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