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Politico указала на низкие шансы обнаружить пронесшего в Белый дом кокаин

Politico: шансы найти пронесшего в Белый дом кокаин крайне малы
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Правоохранители США усомнились, что удастся раскрыть личность человека, который пронес кокаин в Белый дом. Об этом 5 июля написала газета Politico со ссылкой на источник.

«Даже если там были камеры наблюдения, он (кокаин. — Ред.) мог не попасть (в кадр. — Ред.), если только вы не размахивали им», — указал источник, близкий к расследованию.

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Подозрительный порошок в Белом доме был найден 2 июля. 4 июля представитель Секретной службы Энтони Гульельми, сообщил, что в день обнаружения субстанции американского президента Джо Байдена в Белом доме не было.

Власти США начали расследование того, как порошок попал на территорию официальной резиденции американского президента в Вашингтоне.

Позднее, 5 июля, телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с соответствующей экспертизой, сообщил, что обнаруженный на территории Белого дома подозрительный белый порошок оказался кокаином.

На данный момент Секретная служба США сосредоточится на установлении личности посетителя, оставившего сильнодействующее наркотическое вещество, и займется просмотром записей с камер наблюдения и изучением входных журналов, сообщил телеканал.

Пресс-секретарь администрации главы Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер заявила, что президент знает о найденном в Белом доме кокаине и следит за всеми сообщениями по этой теме.

Бывший президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог предназначаться Джо Байдену или его сыну Хантеру. По его словам, американские СМИ в ближайшее время выпустят материалы, что порошок на самом деле был аспирином, который нашли в совсем маленьком количестве. В итоге вся эта история вскоре «сведется к нулю», подчеркнул он.

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