Появились кадры с начавшегося после обстрела ВСУ пожара в Макеевке

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский 5 июля показал кадры пожара на нефтебазе в поселке Лесное, который произошел в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Предположительно, по Червоногвардейскому району города были выпущены две ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. На месте происшествия работают пожарные.

Ранее в этот день после обстрела ВСУ Макеевки начался пожар. По информации «Известий», после атаки на Червоногвардейский район загорелась нефтебаза.

4 июля корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что ВСУ ударили по Макеевке из реактивных систем залпового огня HIMARS. На записи с места событий можно услышать хлопок и увидеть, как после этого над одним из зданий поднимается облако дыма.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил «Известиям», что в результате обстрела ВСУ есть погибшие, также зарегистрированы множественные разрушения жилых и административных зданий.

Депутат Народного совета ДНР Александр Камышов заявил, что в результате атаки ВСУ было повреждено здание больницы.

Ключаров сообщил, что пациентов больницы, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ, эвакуируют в другие медучреждения.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ достигло 68 человек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.