Введение санкционных мер против России оказало пагубный эффект на французскую экономику. Об этом член парламента Франции Ги Брику заявил в своем обращении к правительству страны.

Он предупредил о последствиях торговых санкций из-за российско-украинского конфликта, которые наносят ущерб экономической и экспортной деятельности некоторых французских компаний.

«Например, французский экспорт авиационного оборудования и самолетов в Россию практически прекратился, что привело к падению отраслевого экспорта в эту страну на 84% по сравнению с 2021 годом», — цитирует текст обращения парламентария Lenta.Ru.

По словам Брику, последствия антироссийских санкций пагубны, поскольку они касаются национального суверенитета и независимости Франции. Также он интересуется, в какой степени правительство страны намерено помочь этим компаниям справиться с этими крупными экономическими потерями.

Депутат подчеркнул, что последствия антироссийских санкций ставят под угрозу в том числе и экономику на национальном уровне, в частности промышленность.

«Запрет на этот экспорт ставит под угрозу выживание компаний с высокой добавленной стоимостью и мобилизующих передовые технологии», — уточнил он.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Берндт Шаттнер потребовал от правительства ФРГ отменить антироссийские санкции.

По его словам, антироссийская санкционная политика страны вредит в первую очередь немцам, которым из-за нее пришлось столкнуться с высочайшей инфляцией и ростом цен, в том числе на продукты питания. Он отметил, что в Германии из-за санкций были разрушены логистические цепочки поставки товаров.

В тот же день стало известно, что в Финансово-аналитическом управлении Чехии разрешили 33 компаниям, которые работают в сферах ядерной энергетики и фармацевтики, не соблюдать введенные Евросоюзом санкции против России, сообщает телеканал «360».

26 июня депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич сообщил «Известиям», что антироссийские санкции саморазрушительны для Европейского союза.

По его словам, работа над 12-м пакетом ограничений будет продолжена из пропагандистских соображений, передает НСН.

Ранее, 23 июня, Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более чем 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в тот же день заявил «Известиям», что, вводя новые санкции, Евросоюз показывает, что предыдущие меры не приносят результата. Он подчеркнул, что эти санкции вредят больше Европе, чем России.

Позднее, 26 июня, исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что цель 11-го пакета санкций ЕС — втянуть в экономическое противостояние с Россией как можно больше стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.