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Депутат Европарламента рассказал о рецессии и деиндустриализации в ЕС

Депутат Европарламента Синчич рассказал о рецессии и деиндустриализации в ЕС
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Антироссийские санкции оказывают негативный эффект на (Евросоюз) ЕС — объединение медленно скатывается в рецессию и деиндустриализацию, заявил в интервью «Известиям» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

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«Санкции саморазрушительны для Европы. До сих пор большинство товаров попадали в Европу через посредников, но они были уже намного дороже, что подрывает конкурентоспособность Европы. Граждане и бизнес все больше и больше сталкиваются с проблемами при ведении собственного бюджета. ЕС медленно погружается в рецессию и деиндустриализацию. К примеру, хорватская национальная энергетическая компания HEP накопила €900 млн долга, поскольку сохранила старые цены для граждан (но не для бизнеса). И кому-то придется за это заплатить», — сказал Синчич.

23 июня Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций, направленных на борьбу с возможностями России обходить уже введенные ранее санкции. Санкции также отражаются на европейской экономике.

В начале мая Евростат сообщил, что годовая инфляция по итогам апреля ускорилась до 7%, специалисты полагают, что в будущем этот показатель может вырасти еще больше. Кроме того, в зоне евро по итогам I квартала 2023 года зафиксирована рецессия: спад ВВП зоны евро по итогам двух кварталов составил в годовом выражении 0,1%.

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