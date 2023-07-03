Депутат Бундестага потребовал от правительства ФРГ отменить санкции против РФ

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Берндт Шаттнер потребовал от правительства ФРГ отменить антироссийские санкции. Заявление Шаттнера опубликовал в понедельник, 3 июля, популярный немецкий Telegram-канал Achse der Wahrheit.

По словам депутата, антироссийская санкционная политика Германии вредит в первую очередь немцам, которым из-за нее пришлось столкнуться с высочайшей инфляцией и ростом цен, в том числе на продукты питания. По его словам, в Германии из-за санкций были разрушены логистические цепочки поставки товаров.

«Конечный потребитель платит сейчас на 40% дороже за ту же группу товаров, чем два года назад. Нормальный потребитель больше не в состоянии это оплачивать», — заявил Шаттнер.

По его мнению, особенно остро эти процессы отражаются на ценах на продукты питания. «Мы еще помним, как полную тележку продуктов можно было купить за 100 марок (примерно 4546 рублей — Ред.). С введением евро то же количество продуктов стоило уже €100 (примерно 9786 рублей — Ред.). Сегодня, если я смогу купить на €100 половину тележки, я радуюсь», — сказал он.

Стабилизировать ситуацию, по мнению депутата, может только дипломатическое решение конфликта на Украине путем мирных переговоров и полное прекращение поставок оружия ВСУ.

«Я хочу подчеркнуть, что пробуя навредить государству, мы вредим народу, и нам нужно прекратить это вредительство и начать жить в мире», — заключил депутат.

Ранее, 23 июня, Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в тот же день заявил «Известиям», что, вводя новые санкции, Евросоюз показывает, что предыдущие меры не приносят результата. Он подчеркнул, что эти санкции вредят больше Европе, чем России.

Позднее, 26 июня, исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что цель 11-го пакета санкций ЕС — втянуть в экономическое противостояние с Россией как можно больше стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.