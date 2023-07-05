Владелец «Титана» рассказывал о повреждении батискафа молнией в 2018 году

Батискаф «Титан», который затонул 18 июня в Атлантическом океане, был серьезно поврежден после попадания в него молнии в ходе пробного погружения в 2018 году. Об этом 4 июля заявил портал insider.com, сославшись на полученное интервью с главой компании OceanGate Expeditions Стоктоном Рашем, он отвечал на вопросы задолго до своего последнего погружения.

«К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар [молнии] <...>, вероятно, полностью вывел бы нас из строя <...>. Всего за пару дней мы смогли заменить все эти [поврежденные] компоненты», — отметил тогда Раш.

Он заявил, что было повреждено свыше 70% оборудования батискафа. Интервью было опубликовано на YouTube, однако сразу же после катастрофы его удалили.

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс 2 июля заявил, что инновационный дизайн «Титана» и образовавшиеся микротрещины могли привести к взрыву на аппарате. Они появлялись, предположительно, при предыдущих погружениях.

В конце июня говорилось о том, что батискаф получится собрать из обломков для выявления точной причины случившегося. Специалисты подняли на поверхность проводку и кабели и некоторые другие внутренние системы подлодки.

Среди обломков батискафа обнаружены, предварительно, человеческие останки.

«Титан» 18 июня отправился к обломкам «Титаника». Примерно через 1 час 45 минут после погружения батискаф перестал выходить на связь с судном Polar Prince.

На борту подводного судна были британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе и основатель OceanGate, он управлял подводной лодкой.