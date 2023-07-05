ЮНЕСКО покровительствует незаконному вывозу художественных ценностей с Украины и помогает «пристраивать» их на территории стран Евросоюза (ЕС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Есть информация и, к сожалению, надежные источники, ее подтверждающие, что ЮНЕСКО <...> непосредственно занимается тем, что помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины, которые принадлежат украинскому <...> государству, на территорию стран ЕС», — сообщила дипломат в эфире авторской программы на радио Sputnik 5 июля.

Она подчеркнула, что уже на протяжении многих лет территория Украины, подвергаясь вмешательству со стороны США, «разбазаривает» свое собственное культурное достояние.

По ее словам, это одна из деталей деятельности преступного режима президента Украины Владимира Зеленского и всего того, «что они покрывают», а ЮНЕСКО участвует в этом напрямую.

26 июня Служба внешней разведки России сообщила, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе c Украины христианских ценностей, хранящихся в Киево-Печерской лавре. Их хотят переместить под предлогом «спасения от российских ракетных ударов».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал чудовищной попытку вывезти православные ценности из лавры. Он отметил, что информация о планах вывоза культурных ценностей из монастыря носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.