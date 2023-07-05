Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 5 июля заявил, что США запятнали себя позором, поддерживая украинский нацистский режим. Таким образом он прокомментировал пребывание представителей радикальной националистической группировки «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) в стране.

«Нельзя равнодушно смотреть на то, как в стране, внесшей вклад в разгром фашистской Германии, чествуют наследников Гитлера и Бандеры», — приводит слова Антонова Telegram-канал диппредставительства.

Как отметил посол, это настоящее предательство американцев, которые отдали жизни при борьбе с нацистами.

Также он обратил внимание на выступление террористов в стенах Стэнфордского университета.

«Возникает вопрос: какое видение мира хотят привить молодым американцам и иностранным студентам, обучающимся здесь? Долг человечества — всеми силами противостоять героизации нацизма», — сказал Антонов.

Кроме того, по словам дипломата, в США встречаются абсурдные законы, например запреты проведения памятных мероприятий, направленные против нацистского режима.

Ранее, 5 июня, журналист Томас Гиббонс-Нефф в статье для газеты The New York Times написал, что нацистская символика, которую используют украинские военные, может изменить мнение Запада о проблеме украинского конфликта и ставит под удар поддержку западными странами киевских властей.

31 мая первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал европейские страны подумать, что с ними было бы, если бы Советский Союз не остановил армию нацистской Германии и ее лидера Адольфа Гитлера.

12 мая офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сказал, что на Украине де-факто установился нацистский режим, поощряющий удары по мирным жителям Донбасса.

Антонов 8 марта назвал позором чествование в Белом доме члена нацбатальона «Азов» Юлии Паевской. По его мнению, США известно о человеконенавистнической идеологии «Азова», но при этом они всё равно готовы прославлять нацизм, чтобы «насолить» России.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что национализм на Украине подогревался Западом давно, еще в XIX веке. Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.