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Путин заявил о давнем подогреве Западом национализма на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maksym Polishchuk
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Национализм на Украине подогревался Западом давно, заявил 14 марта президент России Владимир Путин.

«Особая роль уделялась Украине, потому что исторически так сложилось, <…> с XIX века национализм начал развиваться так активно, подогреваемый с западной стороны, сначала от Польши, потом от Австро-Венгрии в пределе Первой мировой войны. Просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить. Эти корни были достаточно глубокие», — подчеркнул он во время встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.

«И конечно, это была база такая антироссийская, и начали подпитывать, развивать, создавать из Украины анти-Россию постепенно», — заявил Путин.

Россия терпеливо на протяжении десятков лет старалась наладить отношения с украинской стороной, однако ситуация изменилась после государственного переворота в 2014 году, добавил он.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что достижение целей России при нынешней позиции киевских властей возможно лишь военным путем. Он добавил, что Кремль позитивно оценивает попытки стран, которые «уже прикладывают изрядные усилия, чтобы ввести этот конфликт в мирное русло», однако сейчас это не представляется возможным, Россия для начала должна осуществить свои планы, добавил пресс-секретарь президента РФ.

30 декабря 2022 года заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Олег Савченко сказал, что Россия и Украина — страны, где живет единый народ, а попытки разделить его являются проявлением национализма. Так он отреагировал на высказывание французского политика Флориана Филиппо о том, что поддержкой Украины страны Запада нормализуют нацизм.

Последний на сегодня очный раунд переговоров между Москвой и Киевом состоялся 29 марта прошлого года в Турции. После этого украинская сторона официально отказалась от контактов с российской. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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