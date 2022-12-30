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В ГД указали на национализм в попытках разделить братский народ РФ и Украины

Депутат Савченко: попытки разделить братский народ России и Украины являются проявлением национализма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия и Украина — страны, где живет единый народ, а попытки разделить его являются проявлением национализма. Об этом 30 декабря сказал заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

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Таким образом он прокомментировал заявление французского политика Флориана Филиппо в Twitter о том, что поддержкой Украины страны Запада нормализуют нацизм.

«Я считаю, что Россия и Украина являются странами, где живет единый народ, единая нация. И попытки разделения — это и есть национализм. Это может привести к последствиям, как было в 1937 году», — приводит слова Савченко «Дума ТВ» для «Известий».

Депутат отметил, что большинство так называемых союзников Киева заинтересованы в этом, чтобы конфликт продолжался как можно дольше.

«Они хотят, чтобы две страны противостояли друг другу, теряли экономическое развитие. И в этом хаосе, как они считают, должны получить дивиденды США и Европа. Это уже не просто национализм в философских размышлениях, это радикальный национализм, который привел к тому, что две братские страны вступили в конфликт», — заключил он.

21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине образовался не из-за политики России, это является общей трагедией. Он отметил, что Россия пыталась выстраивать добрососедские отношения с Украиной, которая после развала СССР указала в своей декларации о независимости нейтральный статус государства, однако эти попытки не увенчались успехом.

Путин также заявил о том, что из-за тактики террора, которая была развернута на территории Украины против всех политических деятелей, которые каким-либо образом высказывались за продолжение взаимодействий с Россией, стало очевидно, что никаких шансов восстановить с Украиной отношения у России нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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