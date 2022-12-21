Путин назвал конфликт на Украине общей трагедией

Конфликт на Украине образовался не из-за политики России, это является общей трагедией. Такую позицию 21 декабря высказал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны страны.

«То, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики... Это является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились. К дезинтеграции русского мира. Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», — рассказал он.



Путин отдельно отметил, что Россия пыталась выстраивать добрососедские отношения с Украиной, которая после развала СССР указала в своей декларации о независимости нейтральный статус государства, однако эти попытки не увенчались успехом.

«В целом можно понять тогдашнее руководство [России]. <…> Угроз не видели, но нет, противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно. Никакие наши действия по выстраиванию этих отношений (с Украиной), на которые, наверное, надеялись, не были эффективны и не достигали нужной цели», — подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что в 2014 году на территорию Украины прибыли главы МИДов Польши, Франции и Германии, которые подписались как гаранты соглашения между оппозицией и действующей на тот момент властью Украины. Тем не менее про эти гарантии все очень быстро забыли, несмотря на необходимость призвать стороны вновь сесть за стол переговоров.

Путин также заявил о том, что из-за тактики террора, которая была развернута на территории Украины против всех политических деятелей, которые каким-либо образом высказывались за продолжение взаимодействий с Россией, стало очевидно, что никаких шансов восстановить с Украиной отношения у России нет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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