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Песков назвал военный путь единственным на Украине при нынешней позиции Киева

Песков: достижение целей России при текущей позиции властей Киева возможно только военным путем
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Достижение целей России при текущей позиции властей Киева возможно только военным путем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами 14 марта.

Кремль позитивно оценивает усилия стран, которые «уже прикладывают изрядные усилия, чтобы ввести этот конфликт в мирное русло», однако сейчас это не представляется возможным, Россия для начала должна осуществить свои планы, добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 13 марта сказал «Известиям», что в условиях, когда Запад продолжает накачивать Украину оружием, а Киев демонстрирует нацеленность на продолжение конфликта, тезисы о переговорах, озвучиваемые немецкими политиками, выглядят не только абсурдно, но и нахально. Так он прокомментировал слова экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о том, что мирный процесс по Украине уже давно пора запустить. По словам депутата ГД, предложение Ишингера включить в переговоры Берлин, Вашингтон, Париж и Лондон вызывает «особенно много вопросов».

9 марта глава МИД России России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не видит желания Украины начать серьезный диалог об урегулировании конфликта. Министр отметил, что «западные хозяева» президента Украины Владимира Зеленского не хотят мирного урегулирования конфликта и регулярно заявляют о необходимости поражения РФ на поле боя, чтобы получить возможность разговаривать с ней с позиции силы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между российской и украинской сторонами прошел 29 марта минувшего года в Турции. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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