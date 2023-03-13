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Экс-глава Мюнхенской конференции призвал запустить «мирный процесс» по Украине

Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал создать контактную группу по Украине
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Мирный процесс по Украине уже давно пора запустить. Такое мнение высказал бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в воскресенье, 12 марта.

В статье для немецкой газеты Tagesspiegel он написал, что не может идти речи о требовании от киевского режима «готовности к переговорам сегодня же», но запустить мирный процесс для Украины уже давно пора.

Экс-глава Мюнхенской конференции призвал к созданию контактной группы, которая сможет «сформировать ядро или по меньшей мере часть посреднической группы», если наступят переговоры. По его мнению, в группу должны войти такие страны, как США, Франция, Великобритания и Германия.

«Для переговоров сейчас нет весомых предпосылок»
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Ранее, 9 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит желания Украины начать серьезный диалог об урегулировании конфликта. Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на то, что «западные хозяева» украинского лидера не хотят мирного урегулирования конфликта и постоянно заявляют о необходимости поражения России на поле боя, чтобы получить возможность разговаривать с ней с позиции силы.

До этого, 7 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Он добавил, что Россия добивается поставленных целей путем проведения спецоперации.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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