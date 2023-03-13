В ГД назвали нахальной идею экс-главы Мюнхенской конференции о мирных переговорах

В условиях, когда Запад продолжает накачивать Украину оружием, а Киев демонстрирует нацеленность на продолжение конфликта, тезисы о переговорах, озвучиваемые немецкими политиками, выглядят не только абсурдно, но и нахально. Об этом 13 марта «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он отреагировал на слова бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о том, что мирный процесс по Украине уже давно пора запустить. Он призвал к созданию контактной группы, которая сможет «сформировать ядро или по меньшей мере часть посреднической группы», если наступят переговоры. По его мнению, в группу должны войти такие страны, как США, Франция, Великобритания и Германия.

«Подобная бесцеремонная концепция, судя по всему, предполагает, что та же Германия отправляет танки, одновременно ратуя за переговоры. Двуличие коллективного Запада — это не новость, но в своей аналитической статье Ишингер, сам того не желая, подчеркивает этот факт», — сказал Белик.

По мнению депутата, предложение Ишингера включить в переговоры Берлин, Вашингтон, Париж и Лондон вызывает «особенно много вопросов».

«Каким в итоге может стать посредничество этого междусобойчика, долго думать не надо. Что же касается переговоров, то шагами к урегулированию ситуации, как показал год спецоперации, могут быть только успехи нашей страны на фронтах, потому что надеяться на здравый смысл киевского режима, как и на порядочность Запада, не приходится», — заключил парламентарий.

9 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит желания Украины начать серьезный диалог об урегулировании конфликта. Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на то, что «западные хозяева» украинского лидера Владимира Зеленского не хотят мирного урегулирования конфликта и постоянно заявляют о необходимости поражения России на поле боя, чтобы получить возможность разговаривать с ней с позиции силы.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.