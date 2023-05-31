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В Госдуме предложили Европе вспомнить вклад СССР в борьбу с фашизмом

Депутат Водолацкий: Европа должна вспомнить вклад СССР в борьбу с фашизмом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Страны Европы должны подумать о том, что с ними было бы, если бы Советский Союз не остановил армию нацистской Германии и ее лидера Адольфа Гитлера. Об этом 31 мая заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Президент РФ Владимир Путин — единственный политик, который сегодня открыто и внятно сказал о том, что на территории Украины полным ростом идет насаждение национализма, проводится геноцид русского народа, проживающего там. Поэтому для спасения, в том числе европейских стран от тех последствий, которые они уже пережили, когда эту идеологию проводил Гитлер, они должны вспомнить историю, что с ними было бы, если бы не Советский Союз», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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17 мая Путин заявил, что российские бойцы в ходе специальной военной операции по защите Донбасса сражаются с прямыми последователями нацизма.

В апреле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что безопасность России и возвращение стабильности в Европу может обеспечить только победа над украинским нацизмом. Секретарь СБ РФ добавил, что Запад превратил республику в плацдарм для противостояния России.

В феврале президент России заявил, что национализм на Украине подогревался Западом давно, еще в XIX веке. Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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