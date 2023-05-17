Путин заявил о сражении военных РФ с прямыми последователями нацизма в ходе СВО

Российские бойцы в ходе специальной военной операции по защите Донбасса сражаются с прямыми последователями нацизма. Об этом заявил 17 мая президент России Владимир Путин телеграмме российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения.

Глава государства отметил, что данная дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре и служит сбережению памяти «о беспримерном подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции», которые сокрушили нацизм и спасли еврейский и другие народы от угрозы тотального уничтожения.

«И мы, и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, ксенофобии. Именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня наши бойцы и командиры в ходе специальной военной операции», — указано в тексте телеграммы на сайте Кремля.

Ранее, 13 апреля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что безопасность России и возвращение стабильности в Европу может обеспечить только победа над украинским нацизмом. Секретарь СБ РФ добавил, что Запад превратил республику в плацдарм для противостояния России.

До этого, 16 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинских неонацистов и их западных покровителей неминуемо настигнет справедливый приговор, так складывается ход истории.

26 января президент России напомнил о том, что большинство из уничтоженных нацистами евреев были гражданами СССР. Глава государства заверил, что Россия проводит такую политику, которая предполагает, чтобы ничего подобного в истории человечества больше никогда не повторилось.

27 января, в Международный день памяти жертв холокоста, Путин отметил, что Россия скорбит о миллионах погибших во Второй мировой войне евреях и представителях других национальностей. Глава государства осудил попытки Запада преуменьшить роль СССР в победе над нацизмом и указал, что преступления Украины говорят о том, что уроки истории позабыты.

14 февраля президент России заявил, что национализм на Украине подогревался Западом давно, еще в XIX веке. Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.