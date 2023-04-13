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Патрушев назвал победу над нацизмом на Украине условием безопасности России

Патрушев: только победа над украинским нацизмом обеспечит безопасность России
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Фото: ТАСС/Zuma
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Безопасность России и возвращение стабильности в Европу может обеспечить только победа над украинским нацизмом. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Нальчике в ходе совещания по вопросам безопасности на Северном Кавказе.

По его словам, после государственного переворота на Украине в 2014 году США и их союзники сделали всё для «проявления неонацистского, террористического государства в центре Европы». Секретарь СБ РФ добавил, что Запад превратил республику в плацдарм для противостояния России.

«Поэтому у нас нет другого пути, как освободить Украину от неонацизма. Только победа России позволит обеспечить безопасность нашей страны, будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира», — сказал Патрушев.

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Ранее, 16 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинских неонацистов и их западных покровителей неминуемо настигнет справедливый приговор, так складывается ход истории.

6 марта итальянский исследователь Алессандро Орсини сравнил Запад с Германией времен нацизма. Аналитик отметил, что нацистская сущность западных стран во главе с США никогда не исчезала и всплыла на поверхность «во всей своей негуманности, используя украинцев как пушечное мясо». Он подчеркнул, что Италия была втянута в конфликт и направляет оружие Киеву только для того, чтобы «угодить Белому дому».

До этого, 14 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что национализм на Украине подогревался Западом давно, еще в XIX веке. Как добавил глава государства, после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, покидали Украину и уезжали в Европу, чаще всего в США, Канаду.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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