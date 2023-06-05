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NYT назвала последствия использования Украиной нацистской символики

NYT: Украина может лишиться поддержки Запада из-за нацистской символики в рядах ВСУ
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Нацистская символика, которую используют украинские военные, может изменить мнение Запада о проблеме украинского конфликта и ставит под удар поддержку западными странами киевских властей. Об этом 5 июня написал журналист Томас Гиббонс-Нефф в статье на сайте газеты New York Times.

Он отметил, что снимки украинских боевиков, на экипировке которых были отмечены нацистские символы, появлялись на сайтах правительства Украины и их военных союзников, однако спустя несколько дней были удалены.

«Что меня беспокоит в украинском контексте, так это то, что люди в Украине, занимающие руководящие должности, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти символы воспринимаются за пределами Украины», — сказал сотрудник группы расследователей Майкл Колборн.

По его мнению, украинцы должны осознавать, что подобные символы подрывают поддержку страны на мировой арене.

Однако по словам тех, кто находится на передовой, нашивка с изображением черепа и скрещенных костей, которую носили охранники концлагерей, и символ, известный как «Черное солнце», символизирует украинский суверенитет и гордость, а не нацизм, отмечает автор публикации.

Как отмечается в заявлении минобороны Украины, страна, сильно пострадавшая от немецкой оккупации, «категорически осуждает любые проявления нацизма». Однако ситуация с поддержкой Киева может измениться, несмотря на все заверения, считает журналист.

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Изображения нацистского толка уже поставили дипломатов, западных журналистов и правозащитные группы в затруднительное положение, так как привлечение внимания к символике выгодно российской стороне, заключает автор, напоминая, что одной из задач специальной военной операции была денацификация.

В конце мая президент Хорватии Зоран Миланович назвал украинские националистические приветствия фашистскими. Он назвал их «кличем самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев».

В марте посол РФ в США Анатолий Антонов назвал позором чествование в Белом доме члена нацбатальона «Азов» Юлии Паевской. По его мнению, США известно о человеконенавистнической идеологии «Азова», но при этом они всё равно готовы прославлять нацизм, чтобы «насолить» России.

В 2022 году Верховный суд РФ признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» террористической организацией. Ее деятельность на территории России запрещена.

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