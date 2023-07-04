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«Альтернатива западному полюсу»: что нужно знать о ШОС

Как менялся статус организации на мировой арене
Фото: Global Look Press/Li Tao
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В Нью-Дели открылся саммит глав Шанхайской организации сотрудничества. Он проходит в виртуальном режиме, главной новостью стало присоединение к ШОС Ирана. В прошлом году партнерами по диалогу ШОС решили стать сразу шесть стран, причем четыре из них — влиятельные государства арабского мира. Что нужно знать о военном и экономическом потенциале стран ШОС и как менялся статус организации на мировой арене — в материале «Известий».

Какие страны состоят в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества была основана 22 года назад, в июне 2001 года, и стала первым централизованным голосом Евразийского региона.

Вместе страны ШОС представляют почти половину населения Земли (3,4 млрд человек) и занимают более 20% территории планеты (34 млн кв. км). На страны ШОС в 2022 году пришлась четверть мирового ВВП (более $23 трлн). Минимум три страны (Россия, Индия и Китай) имеют ядерное оружие, а в Казахстане находится единственная точка, с которой сегодня можно отправить человека в космос, — космодром Байконур. Участники и страны — партнеры ШОС обладают крупнейшими в мире запасами нефти, газа и редкоземельных металлов, а также являются влиятельными участниками крупнейших международных и региональных объединений (ООН, G20, ВТО, ОДКБ, ЕАЭС, АТЭС, АСЕАН и других). Наконец, никто из участников БРИКС не присоединился к «войне санкций», развернутой коллективным Западом.

В 2001 году в ШОС вошли Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. В 2017 году к организации присоединились Индия и Пакистан, а позднее о своем желании вступить в ШОС заявили Иран и Белоруссия. Иран официально стал полноправным партнером ШОС в ходе саммита в Нью-Дели, Белоруссия — на очереди, в ее отношении процедуру приема начали в 2022 году, пока она находится в статусе наблюдателя. Также наблюдателями в организации состоят Монголия и Афганистан.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Партнерами ШОС по диалогу являются крупные игроки — Турция, Саудовская Аравия, Катар и Египет, а также Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал и Шри-Ланка. В 2022 году стать партнерами ШОС захотели еще пять стран: ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Мальдивы и Мьянма. Число заявок на присоединение к организации в той или иной форме год от года растет, подтвердил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИДа Бахтиер Хакимов.

Как пояснял «Известиям»‎ старший сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, арабские страны давно изъявляли желание присоединиться к ШОС, «видя в ней финансово-экономическую альтернативу западному полюсу»‎.

Помимо того, ШОС имеет соглашения о партнерстве с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и АСЕАН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после заседания Совета министров иностранных дел государств — членов ШОС в Ташкенте

Фото: РИА Новости/МИД России

В ходе апрельского саммита по многополярности российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что всё больше стран Глобального Юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС, а также стать их полноправными членами. Он подчеркнул, что Путин ранее указывал на неизбежность тенденции к многополярности в мире. При этом проигрывать будут «те, кто это не поймет и не будет следовать в этом тренде».

Новый шелковый путь и военное партнерство

Страны ШОС экономически объединяет Новый шелковый путь (он же «Один пояс — один путь») — панъевропейская транспортная система для доставки грузов и пассажиров из Китая и стран Центральной Азии в Европу, основной сухопутный маршрут которой идет по территории России. Кроме того, Россия и Китай активно обсуждают создание Полярного шелкового пути и совместное освоение Арктики. По итогам 2022 года торговля между Россией и Китаем увеличилась на треть, до $185 млрд, а со странами ШОС — до $260 млрд. Причем во взаимных расчетах страны взяли курс на последовательную дедолларизацию и расчет в местных валютах, а в ходе саммита президент Ирана Эбрахим Раиси призвал и вовсе отказаться от доллара США.

Развивается и военное сотрудничество. В конце 2022 года Россия подготовила проект Соглашения об организации оперативного обмена информацией между оборонными ведомствами государств — членов ШОС. А уже в апреле 2023 года министры обороны России и КНР Сергей Шойгу и Ли Шанфу на полях совещания глав военных ведомств стран — участниц ШОС обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Подробности встречи не раскрываются, но сближение позиций налицо.

Президент Ирана Эбрагим Раиси участвует в 23-м саммите лидеров ШОС

Президент Ирана Эбрагим Раиси участвует в 23-м саммите лидеров ШОС

Фото: Global Look Press/Iranian Presidency Office

«Происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения в процессе становления нового многополярного мира. Этому активно противодействует коллективный Запад», — заявил в ходе саммита российский министр обороны Сергей Шойгу.

Шанхайская организация сотрудничества в современных сложных условиях может стать новым центром многостороннего экономического сотрудничества. При этом позиции ШОС будут постепенно усиливаться, высказался в колонке «Известий» ректор Государственного университета управления Владимир Строев. Рост взаимной торговли стран — членов ШОС, безусловно, лишь способствует расширению диапазона их сотрудничества, которое охватывает всё новые области, включая отрасли инфраструктуры, разработку новых технологий, производственную кооперацию в промышленности, межбанковскую и валютную сферу. Наряду с ЕАЭС и БРИКС развитие ШОС станет безусловным ответом на вызовы о необходимости формирования многополярного мира.

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