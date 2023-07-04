Реклама
Прямой эфир
Общество
Почти 330 тыс. россиян обратились к медикам с жалобами на укусы клещей
Мир
В бундестаге заявили о незаконной конфискации транзитных машин россиян в ФРГ
Политика
Политолог назвал позитивной тенденцией присоединение Ирана к ШОС
Недвижимость
Минстрой и правительство ДНР заключили соглашение по развитию строительства жилья
Мир
Нидерланды выделят Украине второй пакет помощи на более €118 млн
Экономика
Эксперты рассказали о незначительном росте доли свободных магазинов в ТЦ Москвы
Экономика
Путин заявил о растущих доходах бюджета от перерабатывающих отраслей
Политика
Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России
Общество
Путин встретился с выпускниками РАНХиГСа
Авто
Lada Vesta вернулась в тройку лидеров российского авторынка
Мир
Макрон заявил о пройденном пике беспорядков во Франции
Мир
Иран официально вступил в ШОС
Общество
В Москве у посольства США появились баннеры с надписью «Welcome to our peaceful country!»

Раиси призвал страны ШОС отказаться от доллара

0
Фото: Global Look Press/Iranian Presidency Office
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал отказаться от доллара США для выхода из-под влияния Запада. Об этом он заявил во вторник, 4 июля, в ходе саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Раиси отметил, что доллар является инструментом гегемонии.

«Гегемонии Запада способствует гегемония доллара [США]. Для того чтобы создать новую экономическую систему, необходимо отказаться от него и использовать в расчетах между странами национальные валюты», — заявил Раиси.

По его словам, страна намерена расширять сотрудничество с Россией по созданию транспортных коридоров в регионе. Лидер Ирана также добавил, что членство в ШОС предоставит республике возможность для экономического развития.

Кроме того, Раиси поблагодарил организацию от лица иранского правительства и народа за прием в ШОС.

«Мы очень ценим теплые слова премьер-министра Индии [Нарендры Моди] и его усилия по проведению этого саммита. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы от имени правительства и народа Ирана выразить нашу признательность за прием Исламской Республики Иран в качестве полноправного члена ШОС», — подчеркнул он в ходе трансляции.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе саммита о необходимости противостояния попыткам разжигания холодной войны, а также гегемонизму и силовой политике.

Президент России Владимир Путин во время своего выступления выразил намерение и далее углублять связи с государствами, лидеры которых участвуют в саммите. Он заявил, что ШОС твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве.

23-й саммит Совета глав государств ШОС проходит 4 июля в Нью-Дели в дистанционном формате.

Выше ШОС: Саудовская Аравия стала партнером организации
Почему стратегический партнер США на Ближнем Востоке решил сблизиться с Россией и Китаем

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Кроме того, в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в ШОС, а в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены объединения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023