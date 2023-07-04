Раиси призвал страны ШОС отказаться от доллара

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал отказаться от доллара США для выхода из-под влияния Запада. Об этом он заявил во вторник, 4 июля, в ходе саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Раиси отметил, что доллар является инструментом гегемонии.

«Гегемонии Запада способствует гегемония доллара [США]. Для того чтобы создать новую экономическую систему, необходимо отказаться от него и использовать в расчетах между странами национальные валюты», — заявил Раиси.

По его словам, страна намерена расширять сотрудничество с Россией по созданию транспортных коридоров в регионе. Лидер Ирана также добавил, что членство в ШОС предоставит республике возможность для экономического развития.

Кроме того, Раиси поблагодарил организацию от лица иранского правительства и народа за прием в ШОС.

«Мы очень ценим теплые слова премьер-министра Индии [Нарендры Моди] и его усилия по проведению этого саммита. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы от имени правительства и народа Ирана выразить нашу признательность за прием Исламской Республики Иран в качестве полноправного члена ШОС», — подчеркнул он в ходе трансляции.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе саммита о необходимости противостояния попыткам разжигания холодной войны, а также гегемонизму и силовой политике.

Президент России Владимир Путин во время своего выступления выразил намерение и далее углублять связи с государствами, лидеры которых участвуют в саммите. Он заявил, что ШОС твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве.

23-й саммит Совета глав государств ШОС проходит 4 июля в Нью-Дели в дистанционном формате.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Кроме того, в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в ШОС, а в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены объединения.