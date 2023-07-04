Си Цзиньпин на саммите ШОС призвал противостоять гегемонизму и силовой политике

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости противостояния попыткам разжигания холодной войны, а также противостоять гегемонизму и силовой политике. На эту тему он высказался 4 июля в ходе выступления по видеосвязи на открытии саммита совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе», — сказал он.

Необходимо отстаивать общие ценности всего человечества, твердо защищать моноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и силовой политике, способствовать развитию глобального управления в более справедливом, интернациональном направлении.

Кроме того, лидер КНР призвал выступать против односторонних экономических санкций.

Председатель добавил, что Пекин готов поделиться достижениями своей модернизации с партнерами по саммиту и со всем миром.

Двадцать третий саммит совета глав государств ШОС проходит 4 июля в Нью-Дели в дистанционном формате.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления выразил намерение и далее углублять связи с государствами, лидеры которых участвуют в саммите. Он заявил, что ШОС твердо привержена формированию миропорядка, основанного на международном праве.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Кроме того, в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в ШОС, а в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены объединения.