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Атака беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. Главное

МО РФ: пресечена попытка ударить беспилотниками по объектам в Новой Москве и Подмосковье
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Фото: соцсети
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Украинские беспилотники 4 июля атаковали жилые здания в Новой Москве и Московской области. Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) атаку удалось отразить. Подробности читайте в материале «Известий».

Атака беспилотников на Москву 4 июля — что случилось

Жители Новой Москвы 4 июля рассказали «Известиям» о хлопках в небе, похожих на звуки взрывов. По словам собеседницы из поселения Филимонковское в Новой Москве, таких хлопка было два: один произошел в 5 утра, второй — примерно в 5:10. О взрывах также сообщили в деревне Большое Покровское.

Как позднее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в регионе была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников. Он сообщил, что атаки были успешно отражены, все обнаруженные беспилотные летательные аппараты ликвидированы. Сейчас на местах происшествия работают экстренные службы.

На фоне произошедшего пресс-служба столичного аэропорта Внуково сообщила, что по техническим причинам введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиарейсы начали перенаправлять в другие аэропорты Москвы. Позднее штатная работа воздушной гавани возобновилась.

Атака беспилотников на Москву 4 июля — заявление Минобороны

По данным Минобороны РФ, всего пять беспилотников предприняли попытку атаковать объекты в Новой Москве и Подмосковье. Четыре беспилотника удалось ликвидировать средствами ПВО, а еще один обезврежен средствами РЭБ. Аппарат рухнул на территории Одинцовского района Московской области.

В ведомстве назвали произошедшее террористической атакой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что произошедшее является очередным актом терроризма со стороны киевского режима. Дипломат напомнила, что в районе атаки находится московский аэропорт, принимающий зарубежные рейсы.

Она призвала мировое сообщество обратить внимание на то, что постоянные члены Совбеза ООН — Великобритания, США и Франция, — финансируя Украину, поддерживают терроризм.

Атака беспилотников на Москву 4 июля — есть ли пострадавшие

Как уточнил Собянин, в результате атаки пострадавших нет. Разрушений зданий или объектов инфраструктуры также не последовало. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Об отсутствии пострадавших и разрушений также заявили в Министерстве обороны.

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