Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников в Новой Москве 4 июля.

«Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области», — говорится в сообщении Telegram-канала мэра.

По его словам, атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ликвидированы.

Экстренные службы работают на местах произошедшего, добавил Собянин.

Ранее в этот день очевидцы рассказали «Известиям» о хлопках, похожих на звуки взрывов, в небе в Новой Москве. Жительница поселка Филимоновское Мария сообщила, что было два взрыва. Один произошел в 5 утра, второй примерно в 5:10.