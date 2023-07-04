Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА в Новой Москве

Четыре украинских беспилотника на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО, сообщили 4 июля в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы было ликвидированы средствами ПВО, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпел крушение на территории Одинцовского района. Московской области, добавили в Минобороны

Пострадавших и разрушений в результате пресечения террористической атаки нет.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки украинских беспилотников в Новой Москве. Экстренные службы работают на местах произошедшего.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала атаку БПЛА очередным актом терроризма киевского режима.