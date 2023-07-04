Госдеп призвал граждан США воздержаться от поездок в Китай

Американский госдеп призвал граждан США по возможности отказаться от визитов в Китай. Соответствующая рекомендация 3 июля была включена в обновленный список советов для путешественников.

В публикации ведомства отмечается, что предупреждение обусловлено «произвольным применением местных законов, в том числе в отношении запретов на выезд, и риска неправомерных задержаний».

Госдеп уточнил, что соблюдать осторожность необходимо при посещении материкового Китая, а также специальных административных районов (САР): Макао и Гонконга.

Напряженные отношения между США и КНР возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.

В связи с последним инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Президент США Джо Байден, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они не сильно пострадали.

19 июня американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что глава с аэростатом должна быть закрыта. Блинкен прибыл в КНР накануне, его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби выразил надежду на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. По его словам, взаимоотношения двух стран являются одними из самых важных в мире.