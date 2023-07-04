Военкор «Известий» увидел восстановление Шебекино после обстрелов ВСУ

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин во вторник, 4 июля, показал восстановление города Шебекино в Белгородской области после украинских обстрелов, а также пообщался с местными жителями.

«На фасаде дома остались следы от украинского боеприпаса, сам снаряд упал в считанных метрах от дома. Воронку, она была здесь (показывая на участок дороги. — Ред.), строители уже закатали в асфальт», — передает корреспондент.

Строители с нуля возводят кровлю поврежденного общежития. Крыша полностью выгорела после массированных украинских ударов.

«Знакомые позвали сюда: приезжай, ты нужен здесь, крыши делать. Вот я и приехал», — сказал строитель Рафкат Галимов.

Город Шебекино теперь одна большая стройка. Рабочим нужно успеть до 1 августа отремонтировать жилые здания. В доме, где живет семья Калугиных, заменили все окна. Перед попаданием снаряда во двор супруги успели выехать из города — вернулись три дня назад.

«Ни воды, ни света, ничего не было вообще. Да мы об этом не думали, убегали. Очень страшно было. До сих пор вот так всё колотится и слезы», — поделилась Надежда Калугина.

Демьяну Георгиевичу и Людмиле Борисовне пока возвращаться некуда, но рабочие уже начали восстанавливать дом. То утро, когда украинские боевики открыли огонь по городу, супруги вспоминают постоянно. Они также выразили надежду, что смогут вернуться в свои квартиры в ближайшем будущем, передает корреспондент.

Те люди, чье жилье уцелело, спустя месяц возвращаются обратно. Тем более обстановка позволяет — обстрелы города прекратились. Всего в Шебекино повреждено более 800 частных домов и многоквартирных зданий. Некоторые пришлось снести, но на их месте до конца года будет построено новое жилье, заключил корреспондент.

Накануне «Известия» опубликовали кадры строительных и восстановительных работ в Шебекино Белгородской области после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровли и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

Местные жители уже ночуют в отремонтированных домах. Одна из жительниц Шебекино рассказала, что в ее квартире поменяли окно: оно пострадало, когда хозяйка уже находилась в пункте временного размещения. Женщина также сообщила, что в городе уже открываются магазины.

Ранее, 25 июня, в связи с улучшением оперативной обстановки был открыт въезд в город Шебекино и Новая Таволжанка. Гладков отмечал, что в Шебекинском округе продолжаются восстановительные работы, их планируют завершить к 1 августа.

Восстанавливать город понадобилось после обстрелов со стороны ВСУ. Один из них произошел 26 мая. Тогда в результате обстрела в Шебекинском городском округе был ранен мужчина. Различные повреждения были зафиксированы на шести автомобилях. Кроме того, были разбиты дорожное полотно и светофор, есть повреждение уличного газопровода.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.