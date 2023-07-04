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Владельцы горящего в Химках цеха оценили ущерб в 20 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Рядом с бывшей мебельной фабрикой в Химках, на территории которой произошло возгорание, находился печатный цех с типографией. Корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова в ночь на вторник, 4 июля, пообщалась с владельцами этого предприятия.

По словам Михаила и Андрея Ремневых, они владели предприятием по изготовлению порошковой краски, печатным цехом, а также типографией. Мебельное производство, на территории которого начался пожар, находилось по соседству, буквально за стеной.

«20 млн (рублей — Ред.) как минимум», — ответил Михаил Ремнев на вопрос о предварительной сумме ущерба.

Мужчины подчеркнули, что такое ЧП на этих складах в Химках случается впервые. О каких-либо нарушениях правил эксплуатации помещений они тоже не слышали.

Огонь также нанес серьезный ущерб собственникам других цехов. По информации нашего корреспондента, некоторые из них в данный момент стараются спасти уцелевшее имущество.

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Вечером 3 июля в ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям» о пожаре на складе в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Уточнялось, что горит складское помещение на площади 400 кв. м. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

Позднее сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м, а потом — до 2,3 тыс. кв. м.

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