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Площадь пожара на складе с краской в Химках выросла до 1 тыс. кв. м

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Фото: Соцсети
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Площадь пожара на складе с краской в помещении бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 1 тыс. кв. м. Об этом 3 июля сообщили в экстренных службах.

«Площадь пожара возросла до 1 тыс. кв. м», — приводит сообщение экстренных служб ТАСС.

Ранее в этот день в ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям» о пожаре на складе с краской в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Уточнялось, что горит складское помещение на площади 400 кв. м. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

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