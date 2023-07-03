Площадь пожара на складе с краской в Химках выросла до 1 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе с краской в помещении бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 1 тыс. кв. м. Об этом 3 июля сообщили в экстренных службах.

«Площадь пожара возросла до 1 тыс. кв. м», — приводит сообщение экстренных служб ТАСС.

Ранее в этот день в ГУ МЧС по Московской области сообщили «Известиям» о пожаре на складе с краской в помещении бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Уточнялось, что горит складское помещение на площади 400 кв. м. Химкинская городская прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.