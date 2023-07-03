«Победа» расширила региональную программу полетов в ОАЭ и Армению

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») расширил региональную программу полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Армению, говорится в сообщении на сайте авиакомпании 3 июля.

Авиаперевозчик начнет осуществлять рейсы из Махачкалы в Дубай с 4 октября 2023 года два раза в неделю и полеты из Сочи в Гюмри с 29 октября 2023 года четыре раза в неделю.

Продажа билетов на рейсы уже открыта на официальном сайте компании, добавили в пресс-службе «Победы».

Также авиакомпания открыла продажу билетов на рейсы зимнего расписания полетов, которое будет действовать с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года. Из московского аэропорта Внуково самолеты авиакомпании будут летать по более чем 20 направлениям, в том числе международным.

Ранее, 15 июня, сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» откроет прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Пхукет (Таиланд). Они будут выполняться с 11 июля.